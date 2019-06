Anche a margine della festa della Repubblica, al termine della parata militare del 2 giugno, si parla del futuro del governo. E a parlarne è Matteo Salvini, il leader della Lega uscita trionfatrice dalle elezioni Europee. "Il governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e bene - ha premesso -. Con Giovanni Tria abbiamo ragionato di tasse ed Europa, uno choc fiscale è l'unico modo per rilanciare l'Italia", ha sottolineato il vicepremier. Chiaro il messaggio spedito per l'ennesima volta ai teorici alleati di governo del M5s e soprattutto a Luigi Di Maio: senza flat-tax, l'esecutivo non ha futuro.

Nel video ( Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) le parole di Salvini al Quirinale per la Festa della Repubblica di sabato