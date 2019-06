Crisi di governo, la parola tanto temuta è ormai sulla bocca di tutti gli attori principali. Il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini e pure Luigi Di Maio. Proprio il leader del Movimento 5 Stelle pare il più combattuto: da un lato ha la tentazione di strappare, logorato da giorni di pressione costante dei leghisti dopo il trionfo alle elezioni europee di domenica scorsa e, probabilmente, settimane a venire ancora peggiori.







Dall'altro, però, il verdetto delle urne sconsiglia fortemente un salto nel vuoto che potrebbe tradursi con la morte definitiva dei 5 Stelle. E così il vicepremier è costretto anche a guardare al futuro immediato, che da martedì (dopo il confronto con Conte e Salvini) si chiamerà rimpasto dei ministri. Secondo il Messaggero, Di Maio "è pronto a fare qualche regalo" a Salvini se il governo andrà avanti. "Il primo è la testa di Danilo Toninelli che il leader grillino vorrebbe sostituire con il capogruppo pentastellato in Senato Stefano Patuanelli: ingegnere di Trieste, moderato e realista. Soprattutto sulla Tav". A rischio, come noto da giorni, anche Elisabetta Trenta (Difesa) e Sergio Costa (Ambiente), "tecnici" d'area 5 Stelle, e Giulia Grillo (Sanità), tutti giudicati da Salvini "insufficienti". Con due problemi, spiega ancora il quotidiano romano: sulla Trenta servirà il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e per le altre poltrone non basterà sostituirle con altri grillini più "miti". Salvini le vuole per la Lega, cambiando il colore dell'esecutivo da giallo-verde a verde-giallo.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev