"Non è arrivato alcun progetto di flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in deficit" come annunciato un po' a sorpresa dal capo del M5s. E invece, crisi di governo permettendo, ci sarà da aspettare ancora.











Troppi i fronti aperti nella maggioranza e nel governo. Innanzitutto, la guerra caldissima tra Lega e 5 Stelle, che trova sfogo praticamente in ogni campo. Poi, ma di primaria importanza, l'attacco finanziario all'Italia, con lo spread schizzato a un passo da quota 300 e i titoli di Stato italiani con rendimento peggiore di quelli greci. E le tensioni su minibot e soprattutto la lettera a Bruxelles, una vicenda grottesca che tra bozze-bufala fatte filtrare da un'altra misteriosa manina, repliche stizzite dei grillini ("Non ne sappiamo niente, hanno fatto tutto Tria e la Lega") e precipitose smentite del Ministero dell'Economia, si è conclusa a pochi minuti da mezzanotte, limite massimo per spedire la risposta alla Commissione Ue. Alla fine, l'unica differenza sostanziale rispetto alle indiscrezioni è l'assenza di ogni riferimento a possibili tagli per il 2020 al welfare, con reddito di cittadinanza e Quota 100 ridimensionati. Un sollievo per Salvini e soprattutto Di Maio, che temeva di essere fregato. Esplicitata la volontà di arrivare alla flat tax. Ma Conte, in questo senso, è stato chiarissimo. Lettera sì, Bibbia no.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev