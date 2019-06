Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse sta per dirlo a chiare lettere. E quel qualcuno, secondo diversi retroscena sui quotidiani in edicola oggi, potrebbe esser il premier Giuseppe Conte.







Lunedì il presidente del Consiglio parlerà agli italiani e i toni dell'anticipazione sul "discorso alla Nazione" sembrano essere stati riassunti così da molti leghisti di spicco: "Siamo ai titoli di coda". Insomma, tra pochi giorni potrebbe aprirsi ufficialmente la crisi di governo. Venerdì il premier parlava ancora di futuro, intesa come flat tax, pur frenando pesantemente Luigi Di Maio e Matteo Salvini che sembravano d'accordo su procedere alla tassa piatta "anche in deficit", parole pronunciate proprio nel giorno dello spread a un passo quota 300. Ormai la capacità di mediazione di Conte è ai minimi termini, l'avvocato non è più il collante della maggioranza, ormai screditato dai leghisti dopo una campagna elettorale gestita malissimo da Palazzo Chigi.





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev