Matteo Salvini, il dem Vincenzo De Luca se la ride: "Continueremo a sfotterlo, come lo chiameremo"

"Matteo Salvini? Continueremo a sfotterlo immaginandolo come un cercatore di funghi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ras del Pd in regione, a un'intervista a LiraTv. Evidentemente, nonostante la batosta elettorale alle europee, dalle parti dei dem non hanno ancora perso il buonumore, anche se a ridere finora è stato solo il leader della Lega.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev