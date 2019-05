A sinistra, impazza Carlo Calenda, il quale pare essersi un poco montato la testa all'indomani del voto alle elezioni Europee in cui ha incassato un cospicuo numero di preferenze: ha infatti annunciato l'intenzione di dar vita a un nuovo partito. Eppure, bisogna dare atto a Calenda di aver detto qualcosa di assolutamente condivisibile, quasi perfetto. Il piddino infatti era ospite in studio ad Agorà su Rai 3, dove si parlava anche di Massimo D'Alema, che alla vigilia ha rilasciato una pirotecnica intervista in cui, dal suo altissimo, spiegava come si dovrebbe parlare con gli operai. E non solo, rimproverava al Pd, tra le varie, il fatto di non sapersi rapportare ai ceti medio-bassi. Dunque, ecco arrivare l'ineccepibile risposta di Calenda: "Quello che non sopporto di D'Alema è che se ne va da un partito, fonda un altro partito e poi parla solo del partito da cui se n'è andato". Ineccepibile...