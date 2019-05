Nel mirino di Fratelli d'Italia (oltre che di Matteo Salvini) ci finisce il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. La protesta in aula al Senato scoppia per il tema dell'inclusione, scelto per la parata del prossimo 2 giugno ai Fori Imperiali. Gli onorevoli di Giorgia Meloni, in segno di protesta, hanno srotolato diverse bandiere italiane mentre la Trenta parlava nel corso del question time a Palazzo Madama. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stata dunque costretta a sospendere la seduta per qualche minuto, il tempo necessario a riportare l'ordine in aula. Durissimo Ignazio La Russa, che durante la sua interrogazione ha colpito il ministro con un commento sarcastico: "Dopo Trenta, speriamo verrà 31". Un chiaro invito, insomma, a lasciare il dicastero.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev