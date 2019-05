Accetta le dimissioni da viceministro ed evita cataclismi di governo. Eppure Matteo Salvini, dopo la condanna ad Edoardo Rixi (costretto al passo indietro), mostra senza indugi di non condividere, nel merito, quanto deciso dai magistrati. Quanto detto dal ministro dell'Interno a margine del question time al Senato non ha bisogno di interpretazioni: "La condanna di Rixi - ha premesso il vicepremier leghista - mi ha stupito nel merito. Io rispetto tutto e tutti, però ci sono vicende in queste tre settimane che mi fanno dire... Houston, con la giustizia abbiamo un problema". Lo scontro tra Salvini, la Lega e la magistratura prosegue da tempo, e cresce di intensità. Queste parole del leader del Carroccio non fanno altro che confermarlo.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev