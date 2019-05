Obiettivo: portare Fratelli d'Italia sempre più in alto. E per farlo, Giorgia Meloni lancia l'agenda sovranista. Tre i temi al centro del programma: lavoro, famiglia, sicurezza. Una serie di proposte che FdI avanza al governo ufficialmente a trazione leghista, dopo il voto alle Europee. Per quel che riguarda il lavoro, la Meloni circa il decreto crescita propone emendamenti su Flat tax sui redditi incrementale al 15%; un "no" secco allo split payment per le pmi; "no" allo Stato vessatore e guardone ". E ancora, viene riproposta la norma anti-evasione fiscale delle attività aperte dagli extracomunitari in Italia.

Dunque la famiglia, con un emendamento al decreto crescita che smisti 1 miliardo di euro avanzato dal reddito di cittadinanza ad asili nido gratuiti ed aperti; e ancora, FdI chiede di riproporre 6 miliardi al fondo Inps per gli assegni familiari. La Meloni chiede di spenderli subito per le famiglie numerose e per estendere gli assegni ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Infine la sicurezza, con una serie di "aggiornamenti" al decreto di sicurezza bis: escludere dai percettori del reddito di cittadinanza i condannati con sentenza passata in giudicato; escludere chi è stato denunciato per non aver mandato i figli a scuola o a mendicare; aumento delle pene per minaccia o violenza a pubblico ufficiale e revisione del reato di tortura.