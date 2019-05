Matteo Salvini è tornato ad attaccare Gad Lerner, che sta per ripartire sulla Rai con un nuovo programma. Un ritorno poco gradito al ministro dell'Interno, che con il giornalista ha collezionato numerosi scontri a distanza. "Da settimana prossima torna in Rai Gad Lerner - ha detto il leader della Lega durante una diretta Facebook - che non è di sinistra per niente e non odia la Lega, un giornalista obiettivo e super partes. Se la Rai del cambiamento passa da Gad Lerner... manca solo Santoro poi dicono che la controlliamo noi".

Il nuovo programma di Lerner, in onda dalla prossima settimana su Raitre, si chiamerà "L'approdo", con la prima puntata tutta dedicata alla Lega. Secondo Salvini, la decisione della direzione di Raitre di affidare un nuovo programma al giornalista è anche un'ingiustizia nei confronti dei suoi colleghi più giovani: "È una scelta che mi stupisce, con tanti giovani che ci sono. Io non lo guarderò e mi limiterò a chiedere quanto costa e quanto guadagna".