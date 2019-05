Dopo un risultato che il Pd celebra come una vittoria - anche se l'analisi dei flussi elettorali sta lì a dimostrare che vittoria non è stata -, Nicola Zingaretti pensa in grande. Al nome del prossimo premier, anche se l'ipotesi che i dem possano esprimere il presidente del Consiglio, ad oggi, appare assi più che improbabile. Ma tant'è, stando a ricostruzioni di stampa, rilanciate anche dal Corriere della Sera, il nome su cui il segretario vorrebbe puntare a livello nazionale è quello di Beppe Sala, il sindaco di Milano. Il nome giusto, nella testa di Zingaretti, per tenere insieme il Pd con un nuovo soggetto centrista, ovvero la forza politica che dovrebbe far nascere Carlo Calenda (mentre sullo sfondo restano le manovre di Matteo Renzi, che Zingaretti vorrebbe neutralizzare). Ovviamente, l'investitura di Sala dovrebbe passare, come da tradizione a sinistra, per le primarie. Di certo c'è che il primo cittadino meneghino non si nasconde. Anzi, pare proporsi e avere grandissima fiducia in se stesso. Tanto che a margine di un incontro a Milano, interpellato sull'investitura Sala ha affermato: "La politica oggi cambia talmente velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona più adatta affinché il centrosinistra vinca. Tra un anno vediamo, perché gli scenari cambiano molto rapidamente". Insomma, secondo Sala, lui stesso oggi potrebbe essere il "più adatto" per portare la sinistra alla vittoria. Si è forse montato la testa?

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev