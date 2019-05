Siamo al Question time, alla Camera dei Deputati. Presenti i ministri grillini Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli, Riccardo Fraccaro e, soprattutto, Danilo Toninelli. Si parla di Tav, su cui Matteo Salvini è tornato ad accelerare dopo il botto alle elezioni Europee della Lega. Il ministro dell'Interno pone la Tav come punto essenziale per proseguire nell'avventura del governo gialloverde. Ed è Debora Bergamini di Forza Italia a rivolgersi a Toninelli, ministro delle Infrastrutture (Forza Italia è da sempre favorevole all'opero). La domanda posta dalla Bergamini è di quelle semplici: "Lei ci deve dire, anche con una sola parola, se la Torino-Lione si farà o non si farà?". Ne segue un lungo intervento, piuttosto intricato, tipico di Toninelli. Il quale di fatto non risponde. Dunque, la Bergamini picchia durissimo: "Mi ha risposto con una supercazzola".

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev