"Se Giovanni Toti esce da Forza Italia, si condanna all'invisibilità". Silvio Berlusconi fuori dai denti: parlando coi giornalisti, il Cav affronta di petto il tema del governatore della Liguria che ha annunciato l'intenzione di unirsi a Giorgia Meloni e fondare un nuovo progetto politico "sovranista", seconda gamba di un ipotetico nuovo centrodestra a trazione Lega guidato da Matteo Salvini. Al termine vertice del Ppe all'Hotel Sofitel di Bruxelles, nella sua nuova veste di europarlamentare e anello di congiunzione tra i popolari e i sovranisti salviniani, Berlusconi non può non pensare all'assetto interno di Forza Italia e a un malumore diffuso di cui Toti è solo la punta dell'iceberg.











"Va bene - avrebbe detto ai suoi collaboratori, secondo il retroscena del Corriere della Sera -, se vogliamo cambiare l'assetto del partito facciamolo. Vediamo come". L'idea è quella di una "guida collettiva", con più personalità coinvolte. Se ne parlerà giovedì, in un ufficio di presidenza convocato nel pomeriggio a Villa Gernetto a cui mancherà, salvo clamorose sorprese, proprio il governatore in uscita. "È Berlusconi che non si è accorto che è Forza Italia a marciare verso l'invisibilità", è stata la risposta di Toti all'affondo del suo ex padrino politico davanti alle telecamere.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev