Continua a battere contro il governo di Lega e M5s, Silvio Berlusconi. Dal voto delle elezioni europee Forza Italia è uscita indebolita, sotto il 10%, ma il Cav è convinto che il suo ruolo sia ancora centrale per il futuro politico del Paese: "L'Italia ha una maggioranza di centrodestra, la sua anima è il centrodestra, quindi continuare con questo governo è qualcosa che va contro il parere degli italiani. È un tradimento dei sentimenti e della volontà degli italiani", spiega l'ex premier, che si è cucito un nuovo ruolo, quello del mediatore in Europa tra il suo Ppe, il "sovranista interno" Orban e quello esterno Matteo Salvini. Il sogno è di proporre a Bruxelles lo stesso schema auspicato in Italia, un patto tra Lega, azzurri e Fratelli d'Italia. Ma c'è un grosso dubbio.







"Non so perché Salvini e la Meloni ce l'abbiano come me, io non ho nessun problema con loro - spiegava Berlusconi ospite di Bruno Vespa a Porta a porta -. Forse, qualcuno li consiglia male, c'è qualcosa dietro". Il sospetto dalle parti di Arcore, dunque, è quello di un complotto contro di lui, scrive il Giornale, "qualche colonnello interno ai due partiti che rema contro di lui o magari a qualche guru straniero del progetto sovranista, come Steve Bannon". "Forse - è lo sfogo di Berlusconi - la mia preparazione culturale, l'essere stato per ben tre volte l'unico uomo al mondo a presiedere il G8, il mio successo in politica internazionale, mettono in soggezione questi leader che non hanno una preparazione che può confrontarsi alla mia e quindi io prometto che non sarò seduto al tavolo con loro a fare pesare la mia esperienza".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev