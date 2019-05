"Questi processi non possono essere fatti per strappi politici, però non si può neanche ignorare quella che è la volontà del popolo". Giancarlo Giorgetti, in audizione sulle autonomie in Commissione Federalismo Fiscale, spiega che altrimenti "diventa imbarazzante per tutti, per il governo, per il Parlamento". "Questi scontri di dialettica devono avvenire non solo sui giornali, ma nelle sedi deputate", rimarca. Infine, sottolinea che "i servizi ai cittadini sono a rischio per la mancata riforma costituzionale".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev