La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il proprio ruolo a un "referendum" tra i parlamentari, una sorta di aut-aut per blindare la propria posizione. Certo, Di Maio è consapevole che dopo il disastro alle europee non può più pretendere di avere pieni poteri nel Movimento, e dunque è in agenda anche una revisione dei vertici, magari una segreteria "allargata a dieci-dodici" esponenti che possa pescare rigorosamente tra i "dissidenti" dell'area Fico-Di Battista.







Ma il vero nodo che agita i 5 Stelle, al di là dei capi, è la strategia politica. Tradotto: l'alleanza con Matteo Salvini, dubbio doveroso visto che è stata la Lega, e non il Pd (flussi elettorali alla mano) a contribuire alla perdita secca di quasi 6 milioni di voti (insieme all'astensione, l'altra faccia dei delusi). Di sicuro, il capo politico "ha intenzione di affrontare con l'alleato il nodo relativo a richieste e ministeri". C'è poi la questione Rixi, il sottosegretario leghista che se condannato il 30 maggio riaprirà un nuovo scontro sulle sue dimissioni, come con Siri. E stavolta la Lega peserà molto di più, creando un conflitto difficilmente sanabile coi grillini. E se per ora il tema della rottura nella maggioranza rimane sullo sfondo, tra due giorni potrebbe diventare improvvisamente, e drammaticamente, in primissimo piano.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev