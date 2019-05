Tira dritto dopo il botto alle Europee, Matteo Salvini. Si dice convinto che la fiammata dello spread che ha colpito l'Italia nelle ultime ore sia frutto della speculazione, delle "manine" che a Bruxelles vogliono importi regole di bilancio draconiane. Lo fa su Facebook, in una diretta in cui annuncia anche che presenterà un progetto di flat tax pari a 30 miliardi di euro. "Lo spread aumenta perché c'è chi tiene sotto scacco l'Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie", ha detto. "L'Italia ha un'economia sana. Gli italiani devono essere messi in grado di competere. Siamo tutti uguali? Non si capisce perché qualcuno debba speculare sulla pelle del Paese e degli italiani e qualcun altro debba pagarne le conseguenze".

Dunque, il piano di riduzione fiscale. Per Salvini il punto è schizzato in cima all'agenda dopo il trionfo della Lega alle urne: lo ha fatto capire in modo chiarissimo al M5s e lo ha ribadito negli ultimi minuti. Il messaggio a Luigi Di Maio, che sul punto tentenna, è chiarissimo. "Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega", annuncia il ministro dell'Interno. Si parla ovviamente della "tassa piatta", su redditi di imprese e famiglie almeno "fino a 50mila euro". Il dado è tratto, la sfida si fa subito accesissima.

Salvini, infine, insiste: "Chiederemo alla nuova Ue, al parlamento europeo e alla Commissione la convocazione di una grande conferenza europea sul lavoro, sulla crescita, su investimenti e debito pubblico e anche sul ruolo della Bce, garante della stabilità e del benessere". Si devono "mettere al tavolo tutti i protagonisti della nuova Europa, tutti, anche popolari e socialisti, che hanno capito il messaggio di domenica". Dobbiamo avere "una garanzia dei debiti, per poter lavorare, senza l'angoscia dello spread". "Meno vincoli europei e si va", ha concluso Salvini.