Riavvolgiamo il nastro fino a domenica, il giorno del voto alle Elezioni Europee. Siamo nel seggio di Roma in cui è andato a votare Giuseppe Conte, il premier. E in quel seggio è accaduto qualcosa di molto particolare, su cui ha alzato il velo Propaganda Live, il programma di La7 in onda lunedì sera con uno "specialone elettorale" tutto dedicato al voto. Il punto è che Conte, dopo essere entrato al seggio, aver tracciato la sua X, essersi lungamente concesso ai fotografi prima di imbucare la scheda, si è rivolto al presidente di seggio chiedendo: "Ora devo firmare qualcosa?". E chiunque abbia votato in vita sua sa benissimo che al seggio non c'è niente da firmare: basta avere la scheda elettorale e la carta d'identità. Dunque Zoro, nel corso di Propaganda Live, ha avanzato un sospetto che appare assai più che fondato: "Forse Conte non aveva mai votato in vita sua". E almeno stando a quella sua strana domanda, l'ipotesi non può essere esclusa. Affatto.