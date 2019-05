Come si è comportato l'elettorato dei singoli partiti alle europee rispetto alle politiche? Il sondaggio effettuato da Fabrizio Masia alle urne per Agorà, su Raitre, parla chiaro: "Su cento elettori di Forza Italia 27 hanno votato la Lega e 59 hanno confermato il voti, quindi c'è stata una fortissima emorragia verso il partito di Matteo Salvini. Della Lega l'88 per cento ha confermato il voto. Degli elettori di Fratelli d'Italia il 19 per cento è andato verso la Lega. I voti in più li ha presi da quelli che alle politiche si erano astenuti".

Interessante il flusso del Movimento 5 stelle: "Il 67 per cento ha confermato il voto ma c'è stato un fortissimo astensionismo tra gli elettori di Luigi Di Maio", conclude Masia. "Quello dei grillini è un elettorato molto fluido quindi non è escluso poi che possa avere un rimbalzo alle politiche".