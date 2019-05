"Il voto delle elezioni europee ci dice che l'elettorato è volatile", spiega Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Matteo Salvini è l'unico che ha vinto ma deve stare attento", avverte la giornalista del Corriere della Sera, "perché nessuno gli garantisce che tra due anni nella polvere non ci finisca lui". Del resto anche Matteo Renzi prese il 40 per cento alle elezioni europee e poi finì come tutti sanno.