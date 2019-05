Nella primissima analisi del voto dopo il trionfo alle elezioni Europee, Matteo Salvini ha lanciato una frecciatina allo scrittore Mauro Corona, diventato negli ultimi tempi sempre più critico nei confronti del leader leghista e delle sue posizioni sull'immigrazione. Dalla sede del Carroccio in via Bellerio a Milano, Salvini ha parlato di "voto chiaro", nonostante la cantilena che da sinistra lo ha bollato come voto frutto di "razzismo, fascismo... lo squadrismo". E poi è arrivata la stoccata a Corona: "Nel suo paese a Erto, la Lega arriva al 55,3%, conto di festeggiare con un bicchiere di rosso quanto prima possibile dalla Berlinguer". E pensare che poco più di un anno fa, lo scrittore Corona e Salvini sembravano andare d'amore e d'accordo. Al punto che il leader della Lega lo avrebbe voluto in un suo personale governo, magari come "ministro della montagna".