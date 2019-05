Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità". Dunque, il capo politico con le Cinque Stelle, non ha risposto sulla Tav affermando che il dossier è nelle mani di Giuseppe Conte e ha posto parecchi distinguo sull'Autonomia, punto al centro del prossimo programma della Lega. Parole che possono sembrare come un'ulteriore sfida a Salvini e al Carroccio. E di fatto, Franco Bechis, su Twitter, conferma questa teoria. Il direttore del Tempo non ha dubbi su quale sia, a questo punto, la strategia del M5s e di Maio. E la spiega in con poche, pesantissime, parole: "Sentito Luigi Di Maio. Tradotto in pratica: vuole che Matteo Salvini rompa l'alleanza di governo, e lo provoca a farlo". Per Bechis, insomma, si apre ora una nuova battaglia, forse il capitolo conclusivo di questo governo che - a suo parere - ora il primo a voler archiviare è proprio Di Maio.

Di seguito il tweet di Franco Bechis: