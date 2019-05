"E' andata male, non giriamoci attorno. Il risultato è molto al di sotto di quanto ci aspettavamo". Nicola Fratoianni ammette candidamente la sconfitta di Sinistra Italiana alle elezioni europee. In collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, si dice anche preoccupato per la vittoria di Matteo Salvini e per questa ondata sovranista: "Mi preoccupa questa ombra nera che complessivamente si allunga in Italia e in Europa. Questa destra xenofoba dal mio punto di vista è assai inquietante. Ora bisogna riflettere e ragionare su uno schema nuovo per cercare di costruire un'alternativa a questa destra".