"Beppe Grillo twitta 'oggi Radio Maria e Canti gregoriani'", si annuncia in diretta nello studio di Agorà, su Raitre. Solo una battuta su Matteo Salvini o qualcosa di più? Secondo Mario Giordano, ospite di Serena Bortone in collegamento, il fondatore del Movimento 5 stelle "si riferisce al rosario di Salvini evidentemente", ma attenzione però, perché quella frase "potrebbe anche essere un'indicazione per Luigi Di Maio, che si metta anche lui con il rosario".