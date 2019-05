"Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, asfalta Luigi Di Maio e i Cinque stelle: il messaggio agli alleati di governo è chiaro: basta con i no, ora si fa come dice la Lega.