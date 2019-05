Matteo Salvini ha mostrato e baciato il rosario in conferenza stampa in via Bellerio. "Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini e la Lega ma aiuta l'Italia e l'Europa", ha detto il segretario leghista, ricordando di aver "affidato al cuore immacolato di Maria non un voto ma il destino di un Paese e un continente". E su Facebook, festeggiando il trionfo elettorale della Lega alle europee, che hanno incoronato il Carroccio come primo partito d'Italia, Salvini ha esibito sulla libreria alle sue spalle un crocifisso. Altre critiche sulla sua testa. "È presto per commentare proiezioni assai sommarie - ha commentato il presidente della Dc e vicepresidente di Forza Italia alla Camera, Gianfranco Rotondi -, si può solo deplorare l'esibizione del crocifisso da parte di Salvini. Si tratta di un espediente imbarazzante a maggior ragione a commento di un successo elettorale". E padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, ironizza: "Ecco che fine ha fatto l'immagine di Gesù: tra un tapiro e un cappello Make America Great Again. Nel deposito dei simboli utili selezionati a festeggiare il proprio successo".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev