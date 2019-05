"Ho trovato molto elegante che Alessandro Di Battista abbia detto 'la mia compagna mi aggiorna su Mark Caltagirone', perché naturalmente lo statista Di Battista è impegnato in cose importantissime". Paolo Gentiloni, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre prende in giro Dibba: "Non avevo la più pallida idea di chi fosse Mark Caltagirone, quindi vi ringrazio per l'opportunità. Lasciamo stare Di Battista che scrive libri e gli auguro tutto il successo possibile".