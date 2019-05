La risposta agli insulti di Luigi Di Maio arriva la mattina successiva, nel corso di un'intervista ad Agorà. A rispondere è Matteo Salvini. Alla vigilia, il grillino aveva bollato come "stronz***" la sua proposta di rivedere l'abuso d'ufficio. Parole inaccettabili alle quali il ministro dell'Interno della Lega replica così: "Non potrei mai insultare chi governa con me. Ieri, quando Di Maio sosteneva che dicessi stronz*** stavo parlando a nome del popolo italiano a Palermo per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone", conclude Salvini. Ieri, infatti, era il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci.