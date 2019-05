A poche ore dal voto per le elezioni Europee, Giorgia Meloni suona la carica in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano. "In genere sono catastrofista, stavolta sono molto molto molto ottimista", premette la leader di Fratelli d'Italia parlando dell'esito del voto. Di cifre non vuole parlare "per scaramanzia", ma lascia intendere chiaro e tondo che nel mirino ci sia Silvio Berlusconi e il sorpasso ai danni di Forza Italia: "A giudicare dal nervosismo, mi sa che se lo aspettano loro...". Dunque la Meloni sottoliena che "andremo sensibilmente meglio rispetto alle Politiche", quando FdI incassò un robusto 4,3 per cento. Su Matteo Salvini, spiega. "È stanco. la campagna elettorale molto aggressiva dei suoi alleati di governo non lo ha aiutato".

E lunedì, che succede? "La Lega andrà molto bene - profetizza -. Ma la questione non è se e quanto Salvini sarà più forte di Luigi Di Maio. Ma quanto saranno forti quelli che possono allearsi con Salvini per fare un governo senza Di Maio. È quello il mio obiettivo - conferma -. Se confermeremo la nostra crescita, avremo i numeri per essere maggioranza autonoma". Il messaggio a Salvini è chiarissimo: se le cifre lo permettessero, è necessario ragionare su un governo Lega-FdI. Tagliata fuori Forza Italia: "Per noi non esiste - taglia cortissimo la Meloni -: siamo gli unici monogami del centrodestra... Di certo nel futuro vedo l'alleanza tra Lega e FdI. Il resto non so". Infine, di un certo peso la battuta di Giorgia su Giovanni Toti e le voci relative al suo possibile cambio di casacca: "Deve chiederlo a lui. Giovanni è una persona coraggiosa", conclude sibillina.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) un intervento della Meloni a un appuntamento elettorale