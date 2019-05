A Bersaglio Mobile con Enrico Mentana, Silvio Berlusconi ha regalato al pubblico alcuni siparietti memorabili nel corso della puntata del 22 maggio riservata alle forze politiche minori. Il presidente di Forza Italia è stato incalzato da direttore del TgLa7 sui futuri accordi con Viktor Orban. Il Cav ha quindi risposto: "Ma, direttore, lei crede ancora alle cose che dicono i politici in campagna elettorale? L'unico che ha detto sempre e soltanto cose che poi sono state fatte sono io".

A quel punto Mentana non ha potuto trattenere il sorriso e ha rilanciato con un altra battuta: "Sa che è esattamente quello che dicono gli altri?". Berlusconi ha la replica già in canna: "Vabbè, ma gli altri chi sono? - ha detto riferendosi al M5s - Li guardi. Non hanno studiato, non hanno lavorato, non sanno niente del mondo del lavoro".