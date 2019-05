Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene che il centrodestra, se si andasse a nuove elezioni, potrà vincere solo se unito". E ancora, il Cavaliere invita a non votarla: "Votare Fratelli d'Italia significa che si ipotizza la possibilità futura di un governo Movimento 5 stelle e Partito democratico, un incubo per gli italiani perché sarebbe il più a sinistra della storia della Repubblica" mentre "votare Forza Italia il 26 maggio è l'unico voto utile per mandare a casa questo governo e avere un nuovo governo del centrodestra con un programma creato per risolvere tutti i problemi dell'Italia e degli italiani".