"La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è, è Nazione o non è". Giorgia Meloni, a pochi giorni dalle elezioni europee, lancia sul suo profilo Twitter un video di Giorgio Almirante per incitare gli italiani ad andare a votare il prossimo 26 maggio e a votare per Fratelli d'Italia: "Così vi dico adesso, la destra o è Europa o non è. E vi dico qualcosa di più: l'Europa o va a destra o non si fa", scrive citando il padre della destra post-fascista che si vede anche nel video: "Parole ancora attuali e per le quali noi continueremo a batterci. Grazie Giorgio Almirante".