Silvio Berlusconi è stato ospite ieri sera 21 maggio a DiMartedì su La7. Quando è entrato nello studio di Giovanni Floris il Cavaliere ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa. Il pubblico infatti si è alzato in piedi come se Silvio fosse il capo dello Stato e lui ha cominciato, con un sorriso smagliante, a stringere le mani a tutti quelli che poteva. Una scena imperdibile nella casa del "nemico". "Grazie per l'accoglienza", ha poi scritto Berlusconi sul suo profilo Twitter rilanciando quelle straordinarie immagini del pubblico.