Dalle parti del Movimento 5 Stelle ormai è partito il countdown: prima finisce questa campagna elettorale, prima si capirà se c'è un futuro per il governo. Il clima è teso, i rapporti con la Lega sono scesi davvero ai minimi termini e ogni battito d'ali viene amplificato scatenando rabbia. È accaduto così nelle ultime 48 ore, dopo che che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha tirato il freno a mano sul decreto Famiglia. I rilievi mossi dal responsabile del Mef non sembrano scostarsi di molto da quelli del Colle - riferiscono fonti qualificate -, ma i nervi sono a fior di pelle, così si è fatto subito largo il sospetto che i conti del Tesoro siano più un intervento a gamba tesa per favorire gli alleati-avversari del Carroccio che veri e propri dubbi sulla copertura della legge. Luigi Di Maio lo dice da giorni, lo ha ripetuto la sera scorsa a Palazzo Chigi, che "i soldi ci sono". Si tratta dell'avanzo di circa 1 miliardo di euro dal reddito di cittadinanza, che piani M5S ora devono cambiare destinazione e finire in un fondo ad hoc per sostenere la natalità in Italia.

Un giro di bilancio che richiede tempi tecnici lunghi, dunque poco utili ai fini della campagna per le europee. Mentre Matteo Salvini ha messo i suoi a far notte, prima per scrivere il dl Sicurezza bis, poi a correggerlo dopo le annotazioni del Quirinale, subito fatte proprie dal Consiglio dei ministri. Il risultato è che qualcosa è cambiato, ma nella sostanza è rimasto invariato l'impianto. Restano ad esempio le sanzioni amministrative per le imbarcazioni che non rispettano il "divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane", deciso dal Viminale: si va dai 10mila ai 50mila euro. La novità è l'eliminazione della dicitura che includeva nelle fattispecie sanzionabili anche le navi che soccorrono i migranti. Con gli aggiustamenti fatti, adesso il segretario della Lega vuole il via libera del Consiglio dei ministri.L'impressione è che il ministro dell'Interno (forse) dovrà attendere più di quello che vorrebbe. L'ipotesi che il disco verde possa scavallare l'appuntamento con le urne di domenica prossima è molto concreta.

Anche perché il 'socio' Di Maio continua ad avere dubbi sul testo, nonostante le modifiche. Ritiene, ad esempio, ancora troppo bassi gli stanziamenti per i rimpatri, altro argomento 'hot' dello scontro nella maggioranza. Così come rischia di diventare campo minato anche il tema fiscale. Non è un mistero che da via Bellerio spingano molto sulla Flat tax al 15% per tutti, famiglie, imprese e artigiani. I conti, però, al momento non tornano nonostante Salvini chieda alle sue piazze di dargli "la forza" alle europee per "imporre agli amici del 5 Stelle" la tassa piatta. Il ministro del Lavoro, però, ha altri piani in testa e la riforma delle aliquote è un progetto di legislatura, quindi non necessariamente da realizzare al secondo anno di governo.Sempre se i cazzotti - e a volte i colpi sotto la cintura - che si sono tirati le due forze di maggioranza in questi ultimi mesi non avranno creato fratture insanabili. Quando anche a un animo mite, predisposto alla trattativa, come quello del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, salta la mosca al naso, è segno che il limite è stato passato. I due vicepremier continuano a dire che il governo andrà avanti, perché "ci sono ancora molte cose da fare". Il problema è che, visti da fuori, non sembrano più andare nella stessa direzione.