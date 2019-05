Matteo Salvini, la sfida kamikaze del belga contro il leghista: "Voglio un confronto con lui"

“Ho già avuto un dibattito con Conte, il presidente del Consiglio del tuo governo, ma sappiamo tutti che il vero leader del governo sei tu e che ti dipingi come il leader dell’estrema destra europea. Fammi sapere dove vuoi che avvenga il nostro dibattito, a Bruxelles o in Italia. Io sarò lì”. Così il leader di ALDE Guy Verhofstadt in un video messaggio per Salvini pubblicato su Twitter.

Fonte: Twitter/Guy Verhofstadt

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev