Colpo di scena a Unomattina, su Raiuno. Ospite in studio è Matteo Salvini e il conduttore Franco Di Mare gli pone la prima domanda sulle elezioni europee: "Come dovrebbe cambiare l'Europa?". "Un voto per la Lega domenica significa un voto per cambiare l'Italia", spiega il leader leghista al giornalista Rai.











Poi sfodera in diretta il suo "manifesto": "Ho appena finito di leggere questo libro". E da sotto gli appunti ecco comparire Italia sovrana, il "saggio sovranista" di Paolo Becchi. "Tutti dicono che ci vuole più Europa in Italia? Io dico che serve più Italia in Europa, è un voto per difendere le aziende, l'agricoltura e il diritto al lavoro degli italiani".