Dietro le quinte di La7, Franco Bechis incrocia Matteo Salvini al termine di Omnibus e prima di Coffee Break. "Miracolo, Don Matteo!", lo accoglie ironicamente il direttore del Tempo, riferendosi al rosario brandito in piazza Duomo che tante polemiche ha sollevato in questi giorni. "Son venuto qui per prendere la benedizione. Ha le stimmate?", scherza ancora Bechis e Salvini appare un po' sulle spine: "Ma no, sono il peccatore dei peccatori...". Sarà vero? Bechis non appare molto convinto...