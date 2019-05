Il tema del giorno, gioco forza, è l'immigrazione. Ovvio, dopo quanto accaduto domenica sera in diretta a Non è l'Arena con la comunicazione in diretta a Matteo Salvini dello sbarco della Sea Watch. E sul tema, Giorgia Meloni mostra di avere le idee chiarissime. Intervistata a UnoMattina su Rai 1, la leader di Fratelli d'Italia torna a insistere sul blocco navale. "La questione del blocco navale significa prendere la Libia, fare una cosa in accordo con i governi libici, mettere navi italiane, europee e libiche per impedire agli scafisti di mettersi in mare con gli immigrati clandestini. Significa dare la possibilità a chi ha diritto a essere rifugiato di essere valutato e distribuito invece di morire in Africa perché noi ci dobbiamo prendere gli immigrati clandestini", ha concluso la Meloni.