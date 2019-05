"Votare per sconfiggere l'inganno degli anti-europeisti". L'appello di Giorgio Napolitano dalle pagine di Repubblica scatena Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e leghista, che in collegamento con Paola Natali alla trasmissione Notizie Oggi su Canale Italia replica secco: "Mi spiace ricordare con tutto il rispetto che l'ex presidente Napolitano quando era europarlamentare non ha fatto fare all'Italia una bella figura. Basta andare su Youtube e scrivere Napolitano scandalo Italia e vedete come l'ex Europarlamentare Giorgio Napolitano utilizzava i biglietti aerei che ai tempi l'Europa dava agli europarlamentari italiani. È un’indagine finita sulla TV tedesca. Quando si parla di Europa è il caso che l'ex presidente Napolitano faccia un passo indietro e vada avanti a parlare dell'Italia come ha sempre fatto".