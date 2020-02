Coronavirus, Pietro Senaldi contro Conte: "Perché siamo un paese lazzaretto". I suoi due gravissimi errori

"Distiamo dalla Cina mezzo mondo, ma siamo il Paese a parte i dirimpettai che ha il maggior numero di contagi da coronavirus". Secondo Pietro Senaldi, il motivo è duplice e in entrambi casi dipende da un errore del premier Giuseppe Conte.









"Anziché accettare il consiglio dei governatori leghisti di mettere in quarantena chiunque arrivasse dalla Cina, il premier ne ha approfittato per attaccare la Lega". Secondo punto: Conte è stato l'unico a bloccare i voli diretti dalla Cina e se ne vanta. "Ma se li avesse fatti arrivare - sottolinea Senaldi - avremmo saputo esattamente chi è arrivato in Italia controllandoli allo sbarco, invece così sono arrivati da ogni parte del mondo facendo scalo". E adesso, conclude sarcastico il direttore di Libero, vorrebbe anche levare l'autonomia a Lombardia e Veneto per trasformare l'Italia in un lazzaretto".