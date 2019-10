Pietro Senaldi, la verità sulla crisi di governo: "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi"

Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fatale potrebbe arrivare dall'Emilia Romagna, nel gennaio 2020, anche se è difficile che un governo così debole si mandi a casa da solo, perché tutto si può dire di Conte, Di Maio e Zingaretti tranne che si "auto-sovrastimino", come accaduto in passato con le crisi innescate dallo stesso Renzi e da Matteo Salvini.