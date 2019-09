"Sembra che Matteo Renzi stia per lasciare il Pd per fondare il suo gruppo parlamentare", spiega Pietro Senaldi. "Mi chiedo che serietà ci sia nel promuovere un governo e poi staccarsi del Pd. Come facciamo a fidarci di questo governo se non si fida neppure Renzi?", domanda il direttore di Libero. "Se mai ci sarà l'addio di Renzi, il Partito democratico andrà verso la sua ennesima divisione e tornerà ad essere metà democristiano e metà comunista come ai tempi della fusione a freddo tra Ds e Margherita".