"Il Pd per una volta dà una mano a Matteo Salvini sulla Sea Watch". Pietro Senaldi spiega che "i cinque parlamentari Orfini, Faraone, Delrio, Fratoianni e Magi appena sono saliti a bordo hanno creato il panico. Carola Rackete dice che la situazione è peggiorata e c'è chi vuole buttarsi in acqua". La capitana, continua il direttore di Libero, "deve imparare la lezione: l'Italia non è un porto sicuro perché non fai in tempo ad arrivarci che la nave viene infestata dai parlamentari di sinistra che gettano nello sconforto gli immigrati che già sono in una situazione difficile". Non solo. Visto che "i profughi restano 15-20 giorni in mare", conclude Senaldi, "la prossima volta navighi verso l'Olanda o la sua civilissima Germania. Eviti l'Italia, dove i piddini vanno a farsi le vacanze sulle barche dei profughi".