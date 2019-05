Ci sono "tre episodi che rappresentano bene il clima elettorale", spiega Pietro Senaldi, che smaschera la sinistra nella sua campagna contro Matteo Salvini: "Ha messo in giro le foto del flop della piazza durante il comizio del leader della Lega in Duomo a Milano", peccato che quelle immagini siano state "scattate prima che iniziasse".

Poi, continua il direttore di Libero, c'è la questione del rosario mostrato in pubblico da Salvini: "Sembra strano che i preti si preoccupino più della politica italiana che dei temi di religione".

Infine, la sospensione della professoressa di Palermo per il video degli studenti che paragonano il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali: "Intanto sottolineiamo che la professoressa è stata sospesa dal provveditore, che è anche volontaria nei centri di accoglienza per gli immigrati. Detto questo se i suoi studenti credono che l'Italia di oggi sia uguale a quella del ventennio, forse la docente non sa fare bene il proprio lavoro".