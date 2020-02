Mattia Santori si è montato la testa: "Matteo Salvini? Deve andare a processo per il caso Gregoretti"

Mattia Santori torna a parlare, forte, forse, dell'incontro con Giuseppe Provenzano. "Siamo favorevoli che il Senato autorizzi i giudici, poi si deciderà nel processo, come succede per tutti i cittadini". Il leader delle Sardine, come da manuale, si scaglia contro Matteo Salvini, reo - a detta loro - di aver sequestrato i 130 migranti a bordo della nostra Guardia Costiera e per questo - sempre a detta loro - meritevole di processo.

"Il leader della Lega deve farsi giudicare così scopriremo le sue responsabilità" ribadisce davanti alle telecamere come gli piace fare da quando ha ideato il movimento ittico. Ma a ridosso del faccia a faccia con il ministro del Sud, il front-man ne ha per tutti, anche per i Cinque Stelle: "Il M5s geloso di noi torna in piazza? I grillini nel momento in cui il dl sicurezza, ad esempio, ha smantellato tutta una serie di servizi di integrazione torna a occuparsi di vitalizi, credo che non abbia percepito l'attualità dell'agenda di governo. Tornare in piazza è strumentale, lo trovo molto strumentale", detto da uno che in piazza c'è sempre non può che far sorridere.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev