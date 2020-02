Coronavirus, Matteo Renzi: "Voglio vedere i no-vax in ginocchio sui ceci. Bravo Roberto Speranza"

Matteo Renzi contro i no-vax. In apertura dei lavori della prima Assemblea nazionale di Italia Viva a Cinecittà, a Roma, il leader ha affermato che "non possiamo accettare il populismo sul coronavirus: le istituzioni italiane stanno lavorando bene, parlo bene del ministro della Salute Roberto Speranza. È un concetto di serietà".

Un cambio di rotta quello del fu rottamatore, visto e considerato che in passato non nutriva grande stima nei confronti dell'attuale ministro, ma ad oggi - precisa - "le cose sono cambiate". Poi si torna sull'epidemia che sta soggiogando tutti i continenti. Sul coronavirus l'ex premier si rifà alle parole del virologo Roberto Burioni: "Voglio vedere i no-Vax in ginocchio sui ceci a chiedere il vaccino, bravo Speranza".