“Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str..., non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str..., sei solo uno str... senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”. Lo ha detto Fabio Volo, mercoledì 22 gennaio, durante la sua trasmissione Il Volo del Mattino su Radio Deejay riferendosi a Matteo Salvini che, in visita a Bologna per la campagna elettorale, si è recato al quartiere Pilastro citofonando, davanti alle telecamere, a casa di un tunisino e chiedendogli se fosse uno spacciatore.

Non è la prima volta che Volo si scontra con Salvini. Nel 2015 sempre durante Il volo del Mattino in una lunga telefonata con l’allora segretario della Lega ancora denominata Nord, aveva alzato i toni. Poi ancora un mese fa durante Otto e mezzo da Lilli Gruber, mentre presentava il suo ultimo libro, Volo aveva dichiarato che “Renzi e Salvini sono dei cattivi”.