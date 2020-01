Lucia Azzolina, parla il docente Massimo Arcangeli: "Deve dimettersi, ha affrontato la tesi in modo leggero"

Lucia Azzolina dovrebbe almeno chiedere scusa. Parola del docente e linguista, Massimo Arcangeli, colui che ha scatenato il caso della tesi per la laurea di specializzazione della ministra. "La tesi di Azzolina? Per me è un plagio, ma completerò l'analisi domani. La prima cosa che dovrebbe fare comunque è chiedere scusa per averla affrontata in modo leggero", ha replicato ai microfoni di Un giorno da Pecora. "Io ho esaminato l'estratto disponibile on line di questa relazione, nelle prime tre pagine ho riscontrato che il 50 per cento dei passi non erano né citati né riportati con i relativi saggi e articoli in bibliografia".

E a chi chiede ad Arcangeli come sia riuscito a scovare la furbata, lui risponde: "Ho riconosciuto a memoria una citazione tratta da un volume famosissimo, ho fatto una serie di altri controlli sullo stesso estratto e ho ricavato quello che ho scritto. Perché me la sono andata a leggere? Navigavo allegramente su internet, stavo facendo ricerche sul tema e sono incappato in queste tre tesi. Io studio sempre tutto. Ma non ce l'ho assolutamente con Azzolina", precisa il linguista dell'università di Cagliari. Il docente poi si accoda al centrodestra consigliando al titolare del Ministero dell'Istruzione di dimettersi: "Noi facciamo una fatica incredibile a far capire ai nostri studenti quanto sia importante citare correttamente le fonti. Se per preparazione si intende preparazione complessiva, competenze e cultura no, la ministra non è sufficientemente preparata".

Fonte video del 10 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev