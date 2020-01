Giuseppe Conte, Jacopo Jacoboni svela chi vuol far fuori Di Maio: "Emanuele Dessì tra i senatori pro-premier"

Jacopo Jacoboni svela un'altra chicca a Cinque Stelle. "Volete sapere chi è uno dei capi dei senatori M5S filo Conte, che vogliono far fuori Di Maio e Casaleggio? - cinguetta su Twitter -. Ebbene sì: Emanuele Dessì". La firma della Stampa ripropone, per chi non lo ricordasse, il ritratto scomodo del grillino.

Dessì, noto ai più per il video in cui balla con Domenico Spada ex campione mondiale di boxe dell'omonima famiglia criminale e condannato in primo grado a 7 anni per usura, è stato in passato motivo di imbarazzo pentastellato. Anche il suo profilo Facebook fa rabbrividire: qui il 5 Stelle confessa (più volte) di aver dovuto menare un ragazzo romeno. Insomma, di male in peggio.