Isabella Conti, la "nuova Boschi" di Renzi e una voce clamorosa: poltronissima per il sindaco di Italia Viva

Si chiama Isabella Conti, ha lasciato il Pd per Italia Viva ed è già la preferita di Matteo Renzi. "Nella battaglia della 'Colata di Idice', quando ho bloccai un progetto edilizio capeggiato dalle coop rosse - spiega il sindaco di San Lazzaro di Savena - mi trovai terribilmente sola, e unicamente per aver fatto rispettare la legge. Oggi in tanti mi danno ragione, ma in quel momento c'è stata una grandissima, enorme solitudine. Allora lì ho capito una cosa: se sei dentro un partito e lotti per fare il bene della tua gente, e nessuno lotta con te, o quel partito non è per te o tu non sei per quel partito".

E ancora, alle pagine del Giorno: "L'unica persona che mi ha detto 'vai avanti, sono con te', pur sapendo quali erano le realtà economiche coinvolte, è stato Matteo Renzi. Che, da presidente del Consiglio e segretario nazionale del Pd, ha preso il telefono e ha chiamato una 'sindachina' di provincia". Un "endorsement" quello della Conti che potrebbe essere ripagato con una poltrona parecchio ambita. C'è chi dice che il sindaco diventerà coordinatrice nazionale di Italia Viva, anche se lei stessa ammette: "Per il momento questa cosa l'ho letta solo sui giornali".